"Abbiamo chiesto le scuse del sindaco: non sono arrivate. E’ per questo motivo che siamo usciti dall’aula"

I consiglieri di opposizione abbandonano la seduta del consiglio comunale per protesta contro la denuncia presentata dal sindaco e dal segretario comunale. "Riteniamo che quanto accaduto sia un fatto estremamente grave – dice la minoranza – Si è cercato di ledere i diritti di rappresentanza delle minoranze sanciti dalla costituzione, dalla legge e dal regolamento comunale. Abbiamo chiesto le scuse del sindaco, che non sono arrivate e per tale motivo, tutta quanta l’opposizione ha ritenuto compiere simbolicamente un gesto forte di protesta, abbandonando la seduta nella speranza che quanto successo possa far riflettere tutte le forze politiche e la cittadinanza sul fatto che le regole della democrazia, in tutti i contesti amministrativi, debbono essere sempre e comunque rispettate. Ci saremmo aspettati un ringraziamento – chiudono – e invece ci hanno denunciato".