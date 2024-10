"Abbi cura di te, non sei solo": incontro nell’auditorium della Questura

La Questura ha organizzato per oggi, nel suo auditorium, "Abbi cura di te... non sei solo" incontro su prevenzione del disagio e promozione del benessere psicologico per il personale della Polizia. L’iniziativa, realizzata insieme all’associazione La Farfalla e la Fondazione Villa Elena Maria, aveva l’obiettivo di sensibilizzare e fornire strumenti concreti per affrontare le sfide psicologiche legate non solo al lavoro ma anche alla vita personale e familiare. Questi aspetti sono spesso interconnessi e possono influenzarsi reciprocamente, motivo per cui è fondamentale supportare gli operatori di Polizia sia sul piano professionale che individuale. Dopo i saluti del questore Claudio Ciccimarra, parleranno il direttore tecnico superiore psicologa della Polizia, Fausta Cosciotti, il medico principale della Polizia, Gabriella D’Angiolella, Loriana Landi (presidente La Farfalla), il presidente della Fondazione Villa Elena Maria Roberto Martinelli e Ilaria Rossi psicoterapeuta della Farfalla.