"A Sua Immagine a Massa Marittima: Rai 1 porta in onda le bellezze delle Colline Metallifere"

Una troupe televisiva di Rai 1, ha trascorso diverse ore a Massa Marittima per le riprese della trasmissione "A sua immagine", condotta da Lorena Bianchetti. La puntata dedicata a Massa Marittima e al territorio delle Colline Metallifere andrà in onda nella programmazione estiva, tra giugno e luglio. Dalla conduttrice Lorena Bianchetti, presente a Massa Marittima, sono stati intervistati Roberta Pieraccioli, direttrice dei Musei, Matteo Colombini e Laura Chiarello della Cooperativa Zoe; Giovanni Malpelo, direttore dell’archivio storico diocesano, che ha toccato i sui legati alla fede e a San Bernardino; Angelo Soldatini sul Balestro del Girifalco. Le riprese interesseranno anche altre località del territorio, come Scarlino e Cala Civette. "A Sua Immagine" è una trasmissione di successo che va in onda con continuità dal 1997 su Rai Uno. Per Massa Marittima si tratta di una bella occasione di promozione che conferma il grande interesse che questo territorio.