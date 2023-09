A Punta Ala iniziano i campionati italiani di fotografia subacquea

Si svolgerà a Punta Ala da oggi a domenica 23 l’edizione 2023 dei campionati italiani di fotografia subacquea digitale. Per una settimana i migliori fotografi subacquei italiani si sfideranno a suon di clic in una competizione che decreterà l’immagine che per qualità tecniche, artistiche e compositive, meglio valorizza la bellezza dei fondali marini di Punta Ala. Quattro i temi su cui si confronteranno: la foto "pesce", la foto "Macro", la foto "Grandangolare" e la foto a tema che anche quest’anno sarà il "Porfolio".