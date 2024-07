A Poggio La Mozza intervento di Acquedotto del Fiora

Magliano in Toscana, manutenzione in località Poggio la Mozza. I lavori di AdF, finalizzati al rifacimento di un nuovo pozzetto, sono in programma domani dalle 8 alle 17.30 e determineranno la temporanea sospensione dell’acqua a Casa Lorenzino, Grillese, Poggio la Mozza, Val delle Rose, podere Val delle Rose, Strada del Crocino, Strada delle Campore, Strada di Poggio Lungo, Strada Grillese 1, Strada Piagge del Maiano, Strada Poggio alla Croce, Provinciale 79 Poggio La Mozza, Strada Scopetone, Strada Val delle Rose, via Pagliatelli.