A Girogustando la "disfida" del tortello a Gavorrano

Una sfida tra differenti tipi di tortelli, quelli della Maremma e quelli del Mugello. La disfida del tortello, tra i fornelli, si svolgerà stasera al ristorante la Vecchia Hosteria di Gavorrano che, per la rassegna Girogustando, ospita l’Antica Porta Levante di Vicchio della provincia di Firenze. Il format Girogustando prevede un ristorante ospite, quello locale, e uno chef da fuori provincia. Il fine è quello di valorizzare prodotti locali di qualità. L’iniziativa è realizzata da Cat Confesercenti Toscana, con Confesercenti Grosseto, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio. "La parte di menù curata da me sarà tutta maremmana – afferma Alberto Rabissi (nella foto), chef del ristorante di casa – proporrò i crostini di fegato con polenta fritta e ricotta fresca, i tortelli al sugo di cinghiale e il cinghiale alla cacciatora". Il ristorante ospite proporrà i tortelli mugellani con olio di Seggiano e una guancia di limousine. Una sfida (si fa per dire ovviamente) i cui risultati andranno a tutto vantaggio del palato degli ospiti della serata. E a chiudere la cena un bel tortino di marroni e ricotta. Come sempre saranno presenti due cantine del Consorzio tutela vini di Maremma. I vini saranno serviti e spiegati nelle loro proprietà dai sommelier Ais che saranno presenti alle serate.