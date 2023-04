171 anni della Polizia Sempre fra le gente per la sicurezza della Maremma

Grande festa per il 171° anniversario della Polizia. Il questore di Grosseto quest’anno ha voluto dare un particolare risalto agli operatori delle Volanti, "coloro che fanno il lavoro più duro, complesso e anche più pericoloso" ha detto Antonio Mannoni. Che poi ha evidenziato i dati sull’attività della Questura di Grosseto, relativi al periodo di un anno: oltre 7.500 autopattuglie della Polizia su strada, per un totale di più di 15mila operatori complessivamente impegnati. Nell’insieme in un anno sono state controllate nel corso dei servizi circa 60mila persone, 27mila veicoli e quasi 28mila documenti di identità; i posti di controllo sono stati quasi 9mila, a testimonianza di una presenza forte sul territorio. Attraverso il 112 sono giunte alla sala operativa oltre 10mila chiamate di soccorso da cui sono scaturiti circa 3.600 interventi operativi delle autopattuglie della Polizia, con una media di 10 al giorno. Grande importanza è stata data agli strumenti messi a disposizione del questore in quanto Autorità provinciale di pubblica sicurezza volti a prevenire fenomeni e comportamenti di particolare allarme sociale. Innanzitutto le misure di prevenzione, con 48 fogli di via con divieto di ritorno emessi nell’ultimo anno. Molti di questi provvedimenti hanno riguardato ad esempio le persone che hanno partecipato ai rave party illegali ad aprile. Poi i 14 avvisi orali dall’inizio dell’anno e i 38 Dacur (Divieto di accesso alle aree urbane), cioè il divieto di accedere per un periodo di tempo a locali commerciali e bar a persone che per i loro comportamenti si sono evidenziate come socialmente pericolose. Sette gli ammonimenti per stalking o maltrattamenti in famiglia che sono stati emessi in un anno. Infine anche 5 Daspo (Divieto di accesso alle manifestazioni sportive) che sono stati adottati per coloro che hanno mostrato di non sapersi comportare nell’ambito di contesti sportivi.