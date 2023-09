Capalbio Film Festival, svelati i primi ospiti e i vincitori dei premi

Capalbio (Grosseto), 5 settembre 2023 – Si annuncia una parata di stelle al Capalbio Film Festival. Sono appena stati svelati i primi ospiti e i vincitori dei premi. Dunque, sul tappeto rosso dell’appuntamento della cittadina in provincia di Grosseto, sono attesi tanti nomi famosi del grande schermo. Per quanto riguarda i riconoscimenti, è stato annunciato che il premio alla sceneggiatura andrà Federica Pontremoli per il film ‘Il Sol dell'Avvenire’, il premio Eccellenza al produttore Carlo Degli Esposti mentre il premio Green Ciak è stato assegnato alla Fondazione Sciola. Sono alcuni dei riconoscimenti che saranno consegnati nel corso del Capalbio Film Festival, in programma dal 14 al 17 settembre nella cittadina maremmana. Dal libro allo schermo, spiega una nota, è il focus del festival che punta l'attenzione sul racconto e sulla sceneggiatura attraverso la lente di ingrandimento della scrittura cinematografica. In calendario un ampio programma di incontri con registi, sceneggiatori, autori e interpreti che saranno l'occasione per approfondire la fase realizzativa di un film e di una produzione televisiva tra aspetti creativi e produttivi partendo dalla scrittura.

Con Margherita Buy, madrina del festival, ospiti della rassegna saranno Liliana Cavani, Leone d'oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia, con Claudia Gerini, Francesca Inaudi e Paolo Costella, sceneggiatore del suo ultimo film L'ordine del tempo. Il regista Niccolò Falsetti presenterà Margini con Silvia D'Amico, tra le interpreti del film. Con Laura Luchetti, regista de La bella estate, ci saranno gli interpreti Yle Vianello e Andrea Bosca.

Tra le proiezioni dei film in arrivo direttamente dal festival di Venezia anche quella del documentario di Giorgio Verdelli Enzo Jannacci - Vengo Anch'io che lo presenterà con il produttore Nicola Giuliano. Ospite anche Davide Minnella, regista del film Cattiva Coscienza che arriverà con Francesco Scianna, Filippo Scicchitano e lo sceneggiatore Stefano Sardo. Tra i presenti a Capalbio anche Riccardo Rossi, Filippo de Carli e i registi Davide Livermore e Luca Ribuoli, con gli sceneggiatori Alessandro Bardani, Maddalena Ravaglia e Leonardo Fasoli. A chiudere la rassegna un focus sulla sostenibilità ambientale dal titolo 'Cinema verde: illuminare la sostenibilità per sconfiggere l'eco-ansia' con, tra gli altri, Anna Foglietta. Maurizio Costanzo