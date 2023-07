Vinci, successo per la Festa dell'Unicorno. Il sindaco: “Grazie a tutti”

Vinci (Firenze), 24 luglio 2023 - “Un grande successo non solo dal punto di vista ludico ed artistico, ma anche sotto l'aspetto economico ed organizzativo”. Il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia fa un primo bilancio della Festa dell'Unicorno, che si è svolta nel borgo toscano, con il patrocinio del Comune, lo scorso weekend e si è conclusa ieri. “Sono stati tre giorni intensi, in cui Vinci è stata meta di decine di migliaia di visitatori” commenta Torchia. “Non è facile programmare e gestire un evento di tali dimensioni, ma grazie alla collaborazione tra organizzatori, forze dell'ordine, associazioni di volontari, amministrazione comunale e cittadini, tutto si è svolto nella massima sicurezza: ringrazio tutti coloro che hanno contribuito, con il loro lavoro, alla buona riuscita della manifestazione."

L'amministrazione comunale vuole in particolare ringraziare gli operatori del Comune di Vinci, che da settimane lavorano alla preparazione dell’evento e nei tre giorni della Festa hanno terminato i turni di lavoro a tarda notte; l’Arma dei Carabinieri, che ha garantito condizioni di sicurezza ed il rispetto delle diverse ordinanze all’interno del perimetro della Festa; la Polizia Municipale, che ha gestito in modo impeccabile tutti i flussi di traffico in ingresso e in uscita dal borgo di Vinci evitando ingorghi e pericoli per i pedoni; i volontari della Vab, che hanno gestito i varchi d’ingresso al Borgo e le aree dei parcheggi; la Misericordia di Vinci ed gli operatori del 118, che hanno gestito tutta la parte sanitaria garantendo un’assistenza continua con personale qualificato per il primo soccorso e, mediante le tante ambulanze dislocate in diversi punti, il trasporto verso il centro ospedaliero; gli operatori di Alia, che hanno gestito tutta la parte dei rifiuti con i continui svuotamenti dei cassonetti giorno e notte; i vigili del Fuoco, che hanno garantito condizioni di sicurezza rispetto al rischio incendi e sovraffollamenti..Infine vorrei esprimere gratitudine, non retorica ma sincera, al circolo Fantasy di Vinci, che ha ideato e organizzato l’evento. Penso che l’elemento peculiare di questo gruppo di appassionati, che ha trasformato la passione per i giochi di ruolo in una delle manifestazioni fantasy più importanti d’Italia, sia il forte legame di amicizia che li lega e li tiene insieme e che ha permesso di affrontare momenti difficili e scelte complicate. Il mio augurio è che non smarriscano mai questa solidarietà tra di loro e verso la Città di Vinci”.

