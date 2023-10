Vicchio, nuovi giochi per bambini in cinque aree pubbliche

Vicchio (Firenze), 6 ottobre 2023 - Nuovi colorati e allegri giochi per bambini in 5 aree pubbliche vicchiesi. In tre, ossia nella frazione di Santa Maria a Vezzano, al parco del lago di Montelleri e in via Toscanini nel capoluogo sono già installati mentre sono in via di ultimazione i lavori nelle frazioni di Gattaia e Caselle. Si tratta di un investimento realizzato dal Comune con un finanziamento regionale di 119.000 euro sul bando di rigenerazione urbana. La progettazione è stata curata dagli uffici comunali mentre fornitura e posa in opera erano previste nell’appalto.

I giochi - scivoli e altalene di varie forme e colori - sono di materiale resistente, sicuri e con attenzione all’inclusività e alla sostenibilità, la pavimentazione è in gomma, antitrauma. Ieri pomeriggio il consigliere del sindaco per i Lavori Pubblici Fabio Cipriani e l’assessore alle Politiche giovanili Rebecca Bonanni hanno svolto un sopralluogo all’area di via Toscanini, dove i giochi sono già disponibili per bambini e famiglie, e nelle frazioni di Caselle e Gattaia dove la ditta specializzata sta effettuando gli ultimi lavori d’installazione e sistemazione.

Soddisfatto il consigliere del sindaco per i Lavori Pubblici Fabio Cipriani, che afferma: “Grazie ad un progetto del nostro ufficio tecnico, finanziato dalla Regione, diamo finalmente risposta alle sollecitazioni di tanti mamme e babbi recuperando un gap di molti anni. Mettiamo a disposizione questi nuovi e coloratissimi giochi perché è un piacere vedere i bambini giocare all’aperto e in spazi pubblici. Rivolgo un appello ai cittadini affinché tutti insieme si presti attenzione e cura al bene comune”. Soddisfatta anche l’assessore Rebecca Bonanni: “E’ un investimento importante, che è rivolto alle famiglie, ai bambini, alle frazioni valorizzando e rendendo più fruibili aree verdi e spazi pubblici”. È in previsione un'installazione di giochi anche nella frazione di Vespignano.

Maurizio Costanzo