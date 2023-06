Un Vieusseux mai visto, il Gabinetto scientifico e letterario apre le porte dei suoi tesori

Firenze, 27 giugno 2023 - In piazza Strozzi, piazza Santa Maria Novella e a Palazzo Corsini Suarez appuntamenti per tutta la giornata con visite guidate, proiezioni, visualizzazioni immersive e recital. Un’intera giornata alla scoperta del Vieusseux, in un viaggio tra storia e digitale per far conoscere al pubblico una selezione dei ‘tesori di carta’ che costituiscono il patrimonio del Gabinetto scientifico letterario. È l’iniziativa Un Vieusseux mai visto che apre oggi le porte di questa ‘istituzione’ fiorentina con modalità inedite tra visite guidate, proiezioni e visualizzazioni immersive, parole e musica. “L’obiettivo di questa giornata e delle attività messe in campo è quello di tornare alle radici e all’identità iniziale del Gabinetto Vieusseux - ha detto il presidente Riccardo Nencini -. Radici pubbliche e di confronto tra culture ed esperienze scientifiche e letterarie decisamente diverse, quindi un luogo di confronto europeo con al centro Firenze". In programma, a partire dalla mattina la possibilità di scoprire un luogo di solito riservato ai soli studiosi, come l’Archivio Contemporaneo Bonsanti a Palazzo Corsini Suarez in via Maggio, che su prenotazione ha accolto gratuitamente i cittadini in due turni di visita alle 10 e alle 12. Fino alle 18, inoltre, un truck multimediale posizionato in piazza degli Strozzi ha proiettato proiettare infografiche animate sulla storia del Gabinetto di lettura, della Biblioteca circolante, dell’Archivio contemporaneo Bonsanti e del patrimonio culturale otto-novecentesco unico in Europa custodito dal Vieusseux. Dalle 18 in poi, cittadini e visitatori possono accedere a piccoli gruppi all’interno del truck, per scoprire le acquisizioni multimediali di libri rari e di edizioni pregiate dell’Otto-Novecento, le più belle riviste illustrate dell’Ottocento, manoscritti letterari, carteggi autografi, dediche d’autore, le prime edizioni dei Promessi sposi e delle opere di Leopardi, storiche edizioni di Dickens e di Alice nel paese delle meraviglie, il copione della Dolce vita, libri xilografici giapponesi, poesie autografe di Montale, Ungaretti, Saba, Pasolini, Luzi e di altri grandi scrittori e poeti, le macchine da scrivere dei più grandi autori italiani del Novecento.

In un secondo tempo, queste acquisizioni saranno rese disponibili sul nuovo sito web del Gabinetto Vieusseux, che sarà ottimizzato per i dispositivi mobili consentendo a chiunque, tramite un PC, uno schermo touch o un cellulare di zoomare, ruotare e visualizzare ciascuna opera.

Alle 19 in collaborazione con ‘Le Piazze dei libri – Estate fiorentina 2023’ sarà la volta della presentazione, introdotta dal presidente del Gabinetto Vieusseux Riccardo Nencini, del libro di Tommaso Giartosio ‘Tutto quello che non abbiamo visto: un viaggio in Eritrea’ (Einaudi, 2023), in dialogo con Fulvio Paloscia. Alle 21, nella storica Sala Ferri, il recital ‘Voci dal Gabinetto Vieusseux’ con musiche di Vittorio Ceccanti (violoncello) e Ivano Battiston (fisarmonica). La voce narrante di Fulvio Cauteruccio leggerà lettere, memorie e pensieri di grandi autori che hanno frequentato il Gabinetto Vieusseux.