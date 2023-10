Giornata del trekking urbano: la Toscana da scoprire camminando

Firenze, 31 ottobre 2023 – Ricorre oggi, 31 ottobre, la XX Giornata nazionale del trekking urbano. Ha avuto origine in Toscana, e non poteva essere altrimenti considerate le bellezze artistiche di un territorio paesaggistico unico al mondo.

La manifestazione, ideata nel 2002 dal Comune di Siena, che ne è capofila, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Guide Turistiche, propone decine di iniziative in tutta Italia per conoscere storie, luoghi ed eccellenze a ritmo slow, e un itinerario green e ricco di curiosità in grado di connettere storie e paesaggi di 24 Comuni toscani. Per la prima volta quest’anno la Giornata supera tocca quasi tutte le regioni e in Toscana quasi tutte le province. “Trekking a colori: pratiche di sostenibilità attraverso i secoli” è il titolo di questa edizione che vede ogni città proporre percorsi insoliti per far conoscere storie antiche e moderne, attività ed esercizi di sostenibilità declinata in tutte le sue accezioni: ambientale, economica e sociale. Gli itinerari, della lunghezza media inferiore ai 10 km e facilmente accessibili da tutti, toccheranno monumenti storici, punti panoramici, botteghe artigiane, osterie di cucina tipica, luoghi dove è possibile entrare in contatto con gli aspetti più veri della vita locale.

A Siena sarà proposto il percorso “Ricicli, riusi e rispetto dell’ambiente. La sostenibilità a Siena nella storia”. L’itinerario porterà a scoprire come i senesi riuscivano ad essere sostenibili già nell’antichità partendo dal riutilizzo dell’acqua e dal riciclo dei rifiuti e dei materiali in genere. Il percorso toccherà spazi solitamente non accessibili al pubblico e luoghi simbolo della città.

A Castellina in Chianti (Siena), che mette a disposizione carrozzine speciali per completare il circuito tra antiche chiese e bellezze naturali.

A Empoli, invece, si scoprirà la sostenibile leggerezza del vetro, in un percorso per conoscere il ciclo del recupero di questo materiale. A Murlo (Siena), attraverso una passeggiata tra gli oliveti, si esplorerà la biodiversità, così come a Pomarance (Pisa), attraverso una passeggiata tra campi coltivati, boschi e terreni terrazzati dalle ampie vedute.

Se a Pisa sarà possibile immergersi nell’atmosfera della Belle Epoque, a Poggibonsi si va a spasso nel tempo tra la ricostruzione di un villaggio del IX-X secolo, la Fonte delle Fate, risalente al XIII secolo, che ospita un’opera di Mimmo Palladino, la Basilica di San Lucchese, patrono della città, la Fortezza Medicea e il Cassero cinquecentesco.

Grosseto metterà a confronto immagini storiche e recenti opere d'arte urbana, mentre Prato valorizza la moda sostenibile, con un imperdibile tour delle aziende del distretto tessile, da concludere con un assaggio del Pan di Stracci, dolce dall'alto contenuto simbolico. A San Gimignano saranno i produttori di vino a indicare la via, mentre a Vinci sarà possibile ripercorrere la Strada Verde, detta via Botanica ai tempi di Leonardo. Il programma completo è disponibile online sul sito www.trekkingurbano.info.