Torrino d'Oro, nuova data: appuntamento il 24 settembre in piazza del Cestello

Firenze, 10 settembre 2024 - Sarà recuperata il 24 settembre la ventiduesima edizione di “San Frediano a cena”, rinviata per maltempo lo scorso 5 settembre. In caso di condizioni meteo avverse la serata si svolgerà alla Stazione Leopolda. Confermato l’elenco dei premiati che saranno insigniti del Torrino d’Oro: la direttrice da La Nazione e QN Agnese Pini, l’oro olimpico di volley femminile e opposta della Savino Del Bene Volley Ekaterina Antropova, il giornalista del La7 Corrado Formigli, l’ASP Montedomini, la Compagnia dei Babbo Natale, il Teatro di Cestello e l’azienda sandifredianina Allegri&Allegri.

Torna quindi l’appuntamento con la fiorentinità con 1800 commensali in piazza Cestello (ore 20) organizzato dall’Associazione Rondinella del Torrino attraverso il Comitato Festeggiamenti San Frediano, dove nel corso della serata presentata da Gaetano Gennai, saranno assegnati i Torrini d’oro (opera dell’Argenteria Fratelli Peruzzi) a personaggi di spicco delle istituzioni, della cultura, dello spettacolo, dello sport, dell’imprenditoria fiorentini o legati alla città.

Gli utili della serata, come sempre, saranno destinati ad associazioni di volontario o onlus. Quest’anno all’associazione Duccio Dini. Confermato il menù della cena tipicamente fiorentina, curata come tradizione da Villa Viviani: affettati toscani e sottoli, ravioli burro e salvia, penne al sugo con le “cicche”, porchetta con fagioli, assaggio di spezzatino, zuccotto fiorentino, cantuccini di Prato, vini Frescobaldi, Jolly Caffè, Antico Amaro di Firenze. Ovviamente sono validi i biglietti già acquistati per lo scorso 5 settembre e ancora disponibili alcuni tagliandi (35 euro, come nelle precedenti edizioni) acquistabili presso il Torrino di Santa Rosa in Lungarno Soderini 2, tel. 055/215921.