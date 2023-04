Tenta la fuga e guida in modo spericolato: panico a Rifredi: in manette

Firenze, 12 aprile 2023 - Ha provato a scappare guidando l’auto non assicurata in modo spericolato e rischiando più volte di scontrarsi con altri veicoli seminando il panico tra le persone la cui unica colpa è stata quella di trovarsi al posto sbagliato e al momento sbagliato e quindi di passare di lì in quel momento. Ma alla fine le pattuglie della polizia municipale l’hanno accerchiato e bloccato. Il protagonista del rocambolesco inseguimento notturno è un 56enne italiano di origine slava che è stato arrestato, provvedimento poi confermato dalla direttissima.

Il fatto risale allo scorso fine settimana. Nella notte tra venerdì e sabato una pattuglia dell’Autoreparto, impegnata in un controllo mirato alla sicurezza stradale nella zona di piazza Dalmazia, ha notato un’auto procedere nel traffico in modo sospetto e che è risultata non assicurata. Alla richiesta degli agenti di accostare per gli accertamenti del caso, il conducente ha accelerato bruscamente cercando di fuggire. È quindi iniziato un inseguimento che è andato avanti una ventina di minuti principalmente nelle strade di Firenze Nova e Rifredi e che ha visto il coinvolgimento di tre pattuglie. L’automobilista ha tentato di seminare le auto della polizia municipale guidando in modo spericolato, con inversioni di senso di marcia e frenate improvvise. Per bloccarlo le pattuglie sono ricorse a una manovra per costringe il fuggitivo a ridurre la velocità: in pratica in una zona senza altri veicoli due auto lo hanno sorpassato stringendogli la via.

Per tutta risposta il conducente ha inchiodato bruscamente e ha inserito la retromarcia andando a urtare la terza auto della polizia municipale che lo seguiva a distanza. Alla fine il fuggitivo è stato circondato e, nonostante abbia opposto resistenza, è stato bloccato. Come emerso dai successivi riscontri fotosegnaletici, l’uomo è risultato già noto alle forze dell’ordine con condanne definitive per vari reati. Oltre a questo guidava l’auto, intestata a una persona irreperibile e priva di copertura assicurativa, senza patente perché mai conseguita e in stato di ebbrezza. L’auto è stata sequestrata in attesa di ulteriori accertamenti mentre per l’uomo è scattato l’arresto, misura convalidata nell’udienza per direttissima che si è svolta la mattina successiva.