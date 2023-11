A Firenze arriva il leggendario designer Stefan Sagmeister. Unica tappa in Italia

Firenze, 19 novembre 2023 - Il leggendario designer Stefan Sagmeister, uno dei più grandi geni creativi degli ultimi decenni, che ha collaborato con clienti come il Museo Guggenheim, i Rolling Stones e la Hbo, arriverà il 29 novembre alle 19 allo Ied Firenze, unica tappa italiana e alla quale seguiranno quelle in Ied Madrid, Ied Kunsthal Bilbao, nell'ambito del suo tour di conferenze in Italia e Spagna dal titolo "Beautiful Numbers", in cui rivendica la possibilità di guardare al presente con ottimismo a partire dalla creatività e considerando la prospettiva a lungo termine.

“La scelta di Stefan Sagmeister di condividere la sua visione con i talenti emergenti del Gruppo Ied, e unica tappa italiana in Ied Firenze, sarà l’occasione per i nostri studenti per comprendere che è dall’impulso creativo che nasce la capacità di cambiare qualcosa nel mondo”, afferma Danilo Venturi Direttore Ied Firenze.

“Sperimentare, trovare il coraggio ad andare oltre, vuol dire essere in grado di rispondere a situazioni negative con ottimismo. Crisi e creatività sono necessarie l’una all’altra per l’evoluzione dell’individuo e della società. È questo il messaggio positivo che ogni giorno cerchiamo di trasferire ai nostri studenti”, conclude Venturi.

Il tour coincide con il lancio del suo nuovo libro "Now is Better" (Ed. Phaidon) dove, attraverso il design e la creatività, Sagmeister presenta diversi dati statistici che si riferiscono al contesto attuale e dimostra che, contrariamente al pessimismo e al fatalismo tanto diffuso sui social network o sui media, in una prospettiva di lungo termine l'umanità non ha fatto che migliorare. A riprova della sua tesi, analizza una serie di informazioni come la diffusione della fame nel mondo, il tasso di alfabetizzazione, l'aspettativa di vita e il numero di vittime di guerre e disastri naturali.

“Se guardiamo all'evoluzione del mondo con un orizzonte più ampio - dichiara Stefan Sagmeister - quasi tutti gli aspetti dell'umanità sembrano tendere al miglioramento. Meno persone soffrono la fame, diminuiscono le vittime di guerre e calamità naturali, più persone vivono in paesi democratici e hanno un'aspettativa di vita molto più lunga. Duecento anni fa, nove persone su dieci non sapevano né leggere né scrivere, oggi è solo una su dieci.”. Questo incontro conferma l'impegno del Gruppo Ied di avvicinare alla propria comunità e alla società in generale i protagonisti del design internazionale. L’incontro è aperto al pubblico ma occorre accreditarsi su Ied Firenze Sagmeister.