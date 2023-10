Volley femminile serie a1. Savino con Casalmaggiore per ripartire. Il Bisonte a Trento per continuare a correre

Quarto turno di Serie A1 alle porte. Oggi a partire dalle 17 scenderanno in campo le due formazioni fiorentine del massimo campionato: la Savino Del Bene Volley ospiterà a Palazzo Wanny la Trasporti Pesanti Casalmaggiore, mentre Il Bisonte Firenze farà visita alle neo promosse dell’Itas Trentino. Dopo due trasferte consecutive torna a casa la Savino Del Bene Volley di coach Barbolini che, reduce dalla sconfitta al tie break con l’Allianz Vero Volley Milano, vuole subito tornare alla vittoria dopo la prima battuta d’arresto della stagione. L’obiettivo è ripartire subito con il piede giusto. La formazione scandiccese, orfana dell’infortunata Merlo, cercherà dunque il successo contro una Casalmaggiore che, nello scorso fine settimana, ha raccolto la prima vittoria in campionato superando l’Itas Trentino per tre set a zero. Itas Trentino attualmente ultima in classifica e prossima rivale de Il Bisonte Firenze.

La squadra di coach Carlo Parisi, che nello scorso week end ha vinto nettamente la sfida con il Volley Bergamo, può dare continuità all’ultima vittoria in campionato, ma sarà costretta a fare a meno della cubana Montalvo, ancora ferma ai box. Farà comunque i conti con le assenze anche Trentino, che non potrà contare su Madeleine Gates e su Giulia Angelina. Si tratta in ogni caso di un incrocio che promette scintille con le fiorentine più che mai motivate a guardare al futuro con ottimismo.