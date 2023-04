Valdera a Baseggio Deludono i toscani Sfortuna Cordioli

Dopo le ultime ottime prestazioni, i dilettanti toscani élite e under 23 erano attesi alla prima gara della "Due Giorni" sulle strade della Valdera. Ed invece nessun toscano nella Top ten del Gp Città di Pontedera. Gli sportivi attendevano soprattutto gli atleti dell’Hopplà Petroli Firenze ad iniziare da Tommaso Nencini reduce dalla gara a tappe in Francia con la maglia della Nazionale Azzurra, e il suo compagno di squadra il venezuelano Nicholas Gomez già vincitore di una gara e di vari piazzamenti. Il migliore della compagine fiorentina è stato sicuramente Alessio Acco che è stato a lungo tra i protagonisti della gara dominata nel finale dalla coppia formata da Baseggio e Cordioli che hanno iniziato la loro fuga a 50 km dal traguardo.

Nel finale Cordioli restava vittima di una foratura a 5 km dall’arrivo, e Matteo Baseggio poteva terminare la gara da solo conquistando il successo su Cordioli che per pochi metri conservava il secondo posto. Per la Maltinti Banca Cambiano, altro team fiorentino in gara, a un certo punto della corsa si è mosso l’atleta più in forma Francesco Di Felice, ma ormai la fuga che ha deciso la gara era già decollata e dietro non c’è mai stato accordo per sperare di acciuffare lo scatenato tandem. Senza segnalazioni particolari infine, Pol. Tripetetolo Lastra a Signa e Iki Sport.

ORDINE DI ARRIVO: 1) Matteo Baseggio (Trevigiani) km 166, in 3h53’02", media km 43,740; 2) Gianluca Cordioli (Sissio Team) a 36"; 3) Giovanni Zordan (Zalf Rigatti (Sissio Team); 4)Tommaso Rigatti (Sissio Team); 5)Simone Carrò (Aries); 6) Henneberg; 7) Ruvalcaba; 8) Sasso; 9) Parravano; 10) Stucchi.

Antonio Mannori