Tutto pronto per il Torneo Bacciotti Sport e solidarietà, quanta forza

di Jacopo Nathan

Sport e solidarietà uniti nel torneo nazionale di minibasket Tommasino Bacciotti, presentato ieri in Palazzo Vecchio e in corso fino al 1 maggio. Scenderanno in campo 12 formazioni per gli Aquilotti 2012 e 16 formazioni per gli Aquilotti 2013. "Un torneo che è cresciuto negli anni – spiega l’assessore allo sport Cosimo Guccione – e che mette al centro l’attività giovanile di chi fa pallacanestro e mette al centro la nostra città dove lo sport lo si fa bene partendo dai più piccoli. Sono presenti al torneo Tommasino Bacciotti quasi tutte le società fiorentine di basket e questo mi fa molto piacere. Un ringraziamento alla Sancat che organizza il torneo ed alla Fondazione Tommasino Bacciotti ed ai dirigenti e volontari che trasformano lo sport in solidarietà". "Sono contento che torni il torneo Tommasino Bacciotti dopo gli anni della pandemia – aggiunge Michele Pierguidi, presidente del Quartiere 2. Lo scorso anno si svolse con sole 12 squadre. Quest’anno saranno presenti le categorie 2012 e 2013 con squadre da tutta Italia. Dalla squadra di Luino, quasi in Svizzera, a quella di Varese fino alla Fortitudo Bologna. Ringrazio Paolo Bacciotti della Fondazione Tommasino Bacciotti per aver rinnovato, con la Sancat, il proprio rapporto. Ogni bambino avrà una pergamena dove ci sarà scritto che, con la sua partecipazione, ha aiutato un bambino malato e la famiglia che lo assiste.

L’iscrizione al torneo delle varie squadre, infatti, verrà donata all’associazione Tommasino Bacciotti. Le società quindi fanno una donazione, attraverso la Sancat, alla Fondazione". "Ringraziamo la Sancat per l’organizzazione del torneo. È nostro scopo far conoscere ai bambini che giocano il torneo di basket che esiste una Fondazione – conclude Paolo Bacciotti – con famiglie con bambini che, come loro, hanno bambini che però sono ricoverati in ospedale. È un messaggio doppiamente importante per i giovani e per far conoscere a tutti che ci sono bambini in difficoltà. Attraverso il gioco e lo sport trasmettiamo un messaggio che ormai è conosciuto a livello nazionale". Le partite di qualificazione saranno disputate nella palestra della scuola Dino Compagni, nel campo esterno di via Verità, al Pala Pvm di Pian del Mugnone, al Pala Sancat di via del Mezzetta e al Pala Viola di viale Bassi.