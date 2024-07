Trofeo Uisp Camangi e Pollastri, le premiazioni

Firenze, 2 luglio 2024 – La cerimonia di premiazione del 19° Trofeo Uisp Camangi e Pollastri, organizzata dalla Sezione Podismo della UISP di Firenze, si è svolta presso la Piscina delle Pavoniere alle Cascine. Durante l’evento, il presidente della UISP, Marco Ceccantini, ha sottolineato l'importanza storica di Camangi e Pollastri, due pionieri del podismo cittadino degli anni '70.

Questi due atleti hanno contribuito significativamente alla creazione delle regole che ancora oggi governano le competizioni podistiche locali.

Le classifiche del trofeo sono state suddivise per merito e partecipazione, con l'obiettivo di premiare sia il valore agonistico che l'impegno alla partecipazione alle gare. Il GS Il Ponte di Scandicci ha vinto per punteggio, mentre il GS Le Panche Castelquarto ha ottenuto il trofeo per il maggior numero di presenze.

Alla premiazione erano presenti i rappresentanti delle 20 società fiorentine partecipanti. Marco Ceccantini ha evidenziato l'importanza della partecipazione, non solo per il valore sportivo, ma anche per il ruolo fondamentale del volontariato nell'assistenza alle principali manifestazioni fiorentine. Ha ricordato, ad esempio, la significativa presenza di 400 volontari alla partenza del Giro d’Italia.

Questa cerimonia non celebra solo i risultati sportivi, ma anche lo spirito di comunità e l'impegno sociale che caratterizzano il mondo del podismo fiorentino