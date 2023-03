Torneo Open, scatta l’assalto al titolo toscano

Dopo sei giorni di gare intense dove sono già terminati i tabelloni di Terza categoria ed è quasi a conclusione quello che vede protagonisti i giocatori di seconda categoria da 2.8 a 2.5 sono stati predisposti dallo staff del Match Ball Firenze i tabelloni finali del Torneo Open di pre qualificazioni Bnl d’Italia 2023 con montepremi di 25.610 euro valido come 45° edizione dei Campionati Toscani Assoluti. Fra i successi di maggior rilievo spiccano le affermazioni di Saverio Piragino del Match Ball, la vittoria di Margherita Calvani contro Tatiana Lippi, Alessandro Vanni e Michele Rosi hanno brillato insieme a Beatrice Giorgetti. Inoltre bella prova di Federico Lovato giocatore di Padova.

Nel maschile i primi tre favoriti nel tabellone maschile sono il giocatore del circolo di casa 1) Daniele Capecchi (Match Ball Firenze), 2) Manuel Mazza (Tennis Viserba) e 3) Marco Speronello (St Bassano) tutti 2.1, con testa di serie n.4 Alessandro Ragazzi (Tennis Levico Terme), 5) Marco Dessì (Tc Viterbo), 6) Alessandro Pecci (Canottieri Padova), 7) Federico Maria Lucini (Tc Milano), 8) Pietro Romeo Scomparin (Tc Schio) con classifica 2.2 Tra i toscani da seguire con attenzione Samuele Pieri 2.3 del Tc Bisenzio che in caso di affermazione sarà dalla parte di Marco Dessì. Altro giocatore che potrebbe fare bene è Lorenzo Vatteroni 2.3 del Tc Pistoia che è nella sezione della numero 4 Alessandro Ragazzi. Invece potrebbe esserci una sfida regionale per incontrare il terzo favorito Speronello tra Francesco Canò 2.3 Tc Bisenzio e Michele Ribecai 2.3 Ct Lucca.

Nel Femminile la favorita è la giocatrice toscana ed ex campionessa italiana under 16 nel 2021 Viola Turini 2.1 (Tc Prato) che cercherà di conquistare l’accesso alle pre qualifiche di Roma. Accanto a lei come seconda testa di serie è stata indicata Sofia Rocchetti (At Tolentino) anche lei 2.1. A insidiare le prime due favorite la giocatrice di casa Diletta Cherubini 2.2 con Maria Vittoria Viviani (2.2 At Piombinese) mentre le altre due teste di serie sono le 2.3 Matilde Mariani (Ct Giotto Arezzo) e Anastasia Bertacchi (Tc Italia) campionessa italiana under 16 nel 2022.

"Voglio ringraziare lo staff e tutti i giocatori - spiega il direttore del Match Ball Firenze Fabio Bianchini - che nelle giornate dove ha piovuto sono stati davvero pronti alle varie soluzioni e hanno portato avanti la manifestazione senza problemi".

Francesco Querusti