Torneo AlPi per esordienti Via con Rondinella-Isolotto

Stabiliti i gironi e le date del 24° Torneo Al.Pi. riservato alla categoria Esordienti 2010 calcio a 11 con arbitri federali, organizzato dall’Isolotto.

Il primo calcio d’inizio è previsto per lunedì 8 maggio alle 19 con la gara Rondinella Marzocco-Isolotto. Questi i gironi con la partecipazione di 12 squadre blasonate. Girone A: Isolotto, Rondinella, Casellina. Girone B: Floria 2000, Scandicci, Rinascita Doccia. Girone C: Cattolica Virtus, Affrico, Lastrigiana. Girone D: Sestese, Belmonte, Limite e Capraia.

Al via anche la prima edizione del torneo Al.Pi. Junior categoria Pulcini calcio a 7 anno 2013 con inizio sabato 6 maggio. Saranno presenti: Isolotto, Empoli Giovani, Zenith Prato, Fucecchio, Scandicci, Cattolica Virtus, Prato e Sporting Arno.

La manifestazione, sotto il patrocinio del Comune di Firenze, della Regione e del Coni Toscana, vuole lanciare un forte messaggio con lo slogan – "Sì alla pace, no alla guerra e no al bullismo" – il calcio giovanile come forma educativa, sociale ed integrata sul territorio.

F.Q.