Torna la corsa podistica a Candeli con "Per i colli del sud"

Bagno a Ripoli (Firenze), 17 aprile 2025 – Candeli, località alle porte di Bagno a Ripoli, si prepara ad accogliere la 39esima edizione della tradizionale corsa podistica “Per i Colli del Sud”, grazie all’impegno dell’Associazione ricreativa "Lo Stivale".

La manifestazione, in programma su un percorso di 11 chilometri, si svolgerà con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli e l’assistenza della sezione locale della Croce Rossa Italiana, sotto l’egida del Comitato UISP di Firenze. Nonostante la pioggia dello scorso anno abbia in parte rovinato la festa, ben 250 podisti hanno affrontato con determinazione il tracciato collinare, caratterizzato da salite impegnative e discese ripide che non concedevano tregua.

Anche quest’anno si prevede una grande partecipazione per un evento che, oltre allo sport, celebra la passione e la tenacia dei suoi protagonisti. Il servizio fotografico sarà curato dalla Ets Regalami un Sorriso.