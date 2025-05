Torna il Trofeo Sergio Ariani: martedì 6 maggio la 22ª edizione a Firenze

Firenze, 4 maggio 2025 – Martedì 6 maggio torna una delle gare più originali e amate della primavera podistica fiorentina: il Trofeo Sergio Ariani, giunto alla sua 22ª edizione. La corsa, organizzata dal Gruppo Sportivo Le Panche Castelquarto, si svolge con la formula a coppie su un percorso di 7 km, e inaugura ufficialmente la stagione delle competizioni serali. Il via sarà dato al tramonto, con ritrovo presso il Circolo Le Panche in via Caccini. La particolarità della manifestazione risiede nel regolamento: si corre in due, fianco a fianco, con l’obbligo di tagliare il traguardo insieme. Sono ammesse anche coppie composte da atleti di società diverse, in un clima che unisce agonismo e spirito di condivisione. Accanto alla prova competitiva, sarà disponibile anche un’opzione ludico-motoria sulla stessa distanza, aperta a tutti, sotto l’egida del Comitato UISP di Firenze. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a: [email protected]. Il servizio fotografico ufficiale sarà curato dalla ETS Regalami un Sorriso, impegnata come sempre nella diffusione dei valori dello sport e della solidarietà