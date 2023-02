Ha preso il via la 18° edizione della “Coppa delle Province“ di tennis, competizione a squadre per Rappresentative provinciali under 10 per i nati 2013, 2014 e 2015. La formula prevede un singolare maschile under 10, un singolare maschile under 9, un singolare maschile under 8, un singolare femminile under 10, un singolare femminile under 9, un singolare femminile under 8, un doppio maschile under 10, un doppio femminile under 10 e un doppio misto under 9. Si intendono appartenenti alla categoria under 10 gli atleti nati nel 2013, alla categoria under 9 i nati nel 2014, alla categoria under 8 i nati nel 2015.Per ogni incontro potranno essere inseriti in formazione un massimo di 15 atleti (integrazione di un atleta maschile ed uno femminile nati 2015) e 2 capitani, che dovranno possedere la qualifica di Maestro o Tecnico Nazionale.