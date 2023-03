Team Vangi, il ritorno degli Juniores per essere protagonisti nella stagione 2023

Oltre alla squadra delle allieve, il Team Vangi torna in primo piano nel 2023 anche nel settore juniores, memore dei prestigiosi successi conseguiti una quindicina di anni fa, quando il livornese di Donoratico Diego Ulissi in maglia Vangi, conquistò in maniera consecutiva (2006 in Belgio e 2007 in Messico) la maglia iridata nella prova in linea juniores. Un ritorno alla grande, frutto della passione per il ciclismo di Fabrizio Vangi titolare dell’azienda assieme al fratello Fulvio. La compagine in pratica è quasi interamente formata dagli atleti grandi protagonisti nelle ultime due stagioni tra gli allievi con la maglia della formazione laziale Il Pirata, attraverso la conquista di numerose vittorie tra le quali anche il Campionato Italiano con Ivan Toselli. L’ex tricolore è uno degli atleti di punta del Team Vangi Sama Il Pirata, ma anche altri atleti hanno messo in mostra e fatto vedere ottime qualità come Rocchi, Ragnatela, Laino, Amati. Nella squadra anche un ucraino Yevhen Testsov. Il team punta alla conquista anche della maglia azzurra e nel programma di massima la partecipazione alle più importanti gara nazionali e internazionali previste in Italia, oltre a un paio di trasferte all’estero per fare ulteriore esperienza. E domenica la gara in casa, sul circuito del Colle e degli Assi a Calenzano, nel Memorial Paolo Baicchi. LA SQUADRA: Ivan Toselli, Emanuele Rocchi, Fabrizio Laino, Jacopo Ficaccio, Nicolò Ragnatela, Federico Amati, Christian Di Prima, Daniele Chinappi, Yevhen Testsov, Matteo Conte. DS Ugo D’Onofrio. Il presidente della società è Andrea Campagnaro.

Antonio Mannori