Team 999 Firenze, Mugnai punta in alto

E’ iniziato il primo week end di campionato per il Team 999 Racing di Firenze. E di sicuro, insieme al semaforo verde, la squadra fiorentina, accenderà i riflettori su una stagione da vivere tutto d’un fiato. E soprattutto dalle prospettive prestigiose

La coppa Italia, per la prima delle sei prove di quest’anno si svolgera’ sul circuito di Misano Adriatico. Circuito che i ragazzi el 999 conoscono bene e sul quale saranno chiamati a una battaglia dalle emozioni forti.

Andrea Mugnai, Team Manager della squadra di Firenze, per il 2023 schiera i piloti di primissima fascia come Lorenzo Mugnai e Leonard Solmonese. Entrambi saranno in sella una Yamaha R1. Lorenzo correrà nella RR 1000 cup con monogomma metzler, Leonard nel Trofeo Pirelli 1000. Entrambe le manifestazioni, come detto, fanno parte della coppa Italia di motociclismo. Una coppa che negli anni ha saputo crescere sotto l’aspetto della qualità e della grande competitività dei piloti iscritti.

Le aspettative sono alte, anche perchè è doveroso ricordare che già nel 2022 Lorenzo e’ andato vicinissimo a far suo il titolo nella Pirelli Cup challenge pro. Categoria per niente facile e che mette a confronto protagonisti capaci di strappare tempi gara da numeri uno delle due ruote.

Quindi, grande attenzione anche a quello che porterà al Team 999, il nuovo arrivato Solmonese. Si tratta di un pilota assolutamente esperto di questi campionati. Solmonese porta nella squadra fiorentina quell’esperienza che potrebbe rivelarsi preziosa in una stagione di primo piano. Nel suo... polso il pilota ha la grinta e il gas di chi può e deve sentirsi sicuro di mettersi alle spalle anche il ricale più ’cattivo’.

E poi l’essere e l’avere come punto di riferimento uno come Andrea Mugnai, è giusto considerare il Team toscano come un gruppo che ha realisticamente tutte le carte in regola per fare un bel campionato. A cominciare proprio da questo week end, che vede in pista le mille ambizioni di super Mugnai.