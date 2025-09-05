Staffetta di fine estate, le foto e la classifica

Sesto Fiorentino, 5 settembre 2025 – Agli impianti d'atletica del Cus Firenze “Val di rose” a Sesto Fiorentino è andata in scena una grande serata di sport e passione, che ha saputo unire competizione, divertimento e spirito di comunità. La Staffetta, tornata nella sua tradizionale collocazione infrasettimanale, ha subito raccolto un enorme successo di partecipazione, confermando il fascino di una formula che da anni richiama atleti di ogni livello. Accanto alle categorie assolute, la serata ha visto protagonisti i più giovani con gare dedicate all’interno del campo di atletica, mentre molti hanno scelto di vivere lo sport in modo più leggero grazie alla camminata non competitiva di 7 km, con partenza alle 19.15, che ha riscosso grande entusiasmo.

La regia organizzativa è stata curata dal GS Le Panche sotto l’egida del Comitato Uisp di Firenze: una staffetta di 3 km per ciascun concorrente, con partenza ed arrivo in pista e tratti di percorso cittadino limitrofo. La presidente del sodalizio, Cinzia Silori, ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’ampia adesione e ha voluto ringraziare atleti e società, rinnovando l’invito al Trofeo Le Panche, gara sociale in programma il prossimo 26 ottobre.

A rendere la serata ancora più speciale è stato il servizio fotografico esclusivo della Ets Regalami un sorriso: un team di fotografi che, con passione e instancabile dedizione, ha immortalato ogni attimo della manifestazione. Il loro lavoro non si limita a scatti sportivi di qualità, ma diventa un vero e proprio racconto visivo capace di far rivivere emozioni, sorrisi e fatica, trasformando lo sport in memoria condivisa.

