Sestese, numeri record La capolista vola in alto

Quattro punti di vantaggio sul Barberino Tavarnelle secondo, cinque sulla la Sancascianese che è terza e 6 sul Cerbaia quarto. Questi numeri parlano tutti a favore di una Sestese che con l’ultima vittoria all’Isolotto, è salita a 13 i successi conquistati dalla squadra allenata da Fabrizio Polloni. Miglior attacco e difesa meno perforata del campionato. Altri dati che parlano a favore della capolista del girone "D". Numeri che ancora non fanno cantar vittoria. Mancano 10 gare e il vantaggio dei rossoblù del presidente Melani, può essere amministrato nei prossimi scontri diretti con Cerbaia e Sancascianese. Domenica la Sestese ospiterà l’Atletica Castello con l’obiettivo di allungare la striscia positiva, aspettando con serentià lo scontro diretto Sancascianese-Barberino Tavarnelle.

"E’ vero siamo davanti, ma l’obiettivo deve essere ancora raggiunto – precisa mister Fabrizio Polloni –. Calma, non vogliamo sentire parlare ancora di vittoria. Ai miei giocatori ripeto di non guardare la classifica, ma di giocare una partita alla volta. L’euforia è importante, dà la carica, ma ancora non abbiamo fatto nulla. Questo è un girone di ottime squadre, equilibrato".

Qual’è il segreto vincente di questa Sestese?

"Alleno la squadra più giovane del campionato. In ogni partita giochiamo regolarmente con 2 classe 2003 e 4 classe 2002. Si continua a puntare sempre su i giovani. Con la testa e con la mentalità, la squadra sta crescendo a vista d’occhio. I campionati si vincono se sei la più forte. La Sestese è fra queste". Giovanni Puleri