Savino, c’è la finale d’andata di Cev Cup Sfida ostica contro i rumeni dell’Alba Blaj

La Savino Del Bene Scandicci è ormai diventata una realtà del panorama pallavolistico continentale. E lo dimostra il fatto che per la seconda stagione consecutiva si appresta a giocare la finale di una coppa europea. L’anno scorso riuscì a conquistare la Challenge Cup – vincendo tutte e dieci le partite –, stavolta proverà a fare il bis in una competizione ancora più importante, la Cev Cup, in cui ha raggiunto l’atto conclusivo al termine di un percorso quasi immacolato, fatto di nove vittorie e una sola sconfitta al tie break.

Fra Scandicci e il trofeo è rimasto solo un ostacolo, l’Alba Blaj, formazione campione di Romania proveniente dalla Champions League, dove è stata eliminata nella fase a gironi retrocedendo in Cev Cup: oggi alle 18 (Rai Sport Hd e Eurosport 2) si gioca l’andata alla Sala Sporturilor di Târgu Mure, mentre il ritorno sarà mercoledì prossimo alle 20.30 a Palazzo Wanny. "Loro sono una squadra per più di metà composta da straniere – spiega il coach della Savino Del Bene Massimo Barbolini – e hanno grande esperienza europea: nel 2018 sono arrivati in finale di Champions League, nel 2019 di Cev Cup e nel 2021 di Challenge Cup, per cui sono abituati a questi appuntamenti. Penso che sarà un impegno difficile, soprattutto sulle due partite: dovremo fare attenzione a non concedere niente, in questo torneo abbiamo imparato che, tra andata e ritorno, non si devono lasciare set per strada, perchè possono risultare determinanti per il risultato finale".

Scandicci, in Romania già da lunedì pomeriggio, dovrà rinunciare a Brenda Castillo, rimasta in Italia per un’indisposizione, e si troverà di fronte anche una ex come la schiacciatrice serba campionessa del mondo Bojana Milenkovic, da tenere d’occhio insieme alla connazionale Mirkovic (palleggiatrice ex Bergamo anch’essa campionessa iridata) e alla schiacciatrice bulgara Gergana Dimitrova. "Loro soprattutto in casa giocano molto bene – conclude Barbolini – e hanno messo in difficoltà tante rivali: siamo pronti per affrontare una partita complicata".