San Piero-Luco: che duello . Niente distrazioni, Affrico

Dopo gli anticipi fra Urbino Taccola-San Miniato (1-1), Lucignano-Montalcino (1-1) e Pienza-Alberoro (2-1), oggi (15,30) la 5’ giornata dellaa Promozione. GIRONE A. San Piero a Sieve-Luco (arbitro Zmau di Prato). Derby con i padroni di casa senza Giovannini, rientra Cassai. Il Luco di Bellini si presenta al completo. Settimello-Casalguidi (arbitro Improda di Empoli). Per Giannini & C c’è la voglia di vincere ancora. Rientrano Tinagli e Cirri, Oriti no. Dicomano-Viaccia (arbitro Banfi di Pistoia). Anche se non gioca Di Biasi, il Dicomano cerca la prima vittoria stagionale. Ospiti senza Carlesi. GIRONE B. Lebowski-Atletico Maremma (arbitro Asaro di Empoli). Tutti pronti a tornare al successo anche se manca Ciabatti, rientra Mulas. C. Marittimi-Sestese (arbitro Bulletti di Pistoia). La Sestese di Polloni sarà priva di Giacomo Matteo, al suo posto giocherà Ciabatti. Invicta Sauro-Porta Romana (arbitro Sorvillo di Piombino). Il Porta Romana (assente Zeroni) è pronto al riscatto. Padroni di casa senza Raito. GIRONE C. Casentino A.-Antella (arbitro Lachi di Siena). Antella con Cipriani e Maresca in dubbio, locali senza Ceramelli. Fiesole-Chiantigiana (arbitro Argenti di Grosseto). Dopo Bargelli e Ricceri anche Gigli è fuori per infortunio. Grassina-Sansovino (arbitro Rinaldi di Empoli). Rossoverdi di Cellini senza Pierattini, in forse Baccini. Montagnano-Affrico (arbitro Giannini di Pontedera). Affrico privo di Nuti e Vecchi. Torrenieri-Settignanese (arbitro Calise di Piombino). La squadra di Milanesi si presenta al completo.

