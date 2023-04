San Godenzo, è una promozione da record

di Francesco Querusti

Un San Godenzo da urlo. I biancoverdi coronano una stagione per certi versi irripetibile con la promozione in Prima categoria, arrivata con due giornate di anticipo. Trionfo nel girone H grazie a un percorso che profuma di record: 25 vittorie, 3 pari e nessun ko. Un paese in festa attorno a una squadra che ha fatto sognare gli sportivi trascinati da una stagione super che ha celebrato nel migliore dei modi i 50 anni di nascita del club che è stato fondato nel 1972. Un pronto ritorno in Prima categoria meritato per la squadra guidata dall’allenatore Filippo Conti. Squadra che ha dimostrato con i risultati di essere la più forte. Ha cercato di tenere il passo della capolista solo il Reggello che dopo un lungo testa a testa si è arreso alla lunga, distanziato di 7 punti. Poi il vuoto.

Legittima e condivisibile la soddisfazione del presidente, Massimo Giannelli, che ha voluto ringraziare tutti i protagonisti, in campo e fuori: "Un risultato che rimarrà negli annali del calcio dilettanti. Voglio rendere omaggio a questo gruppo fantastico e al mister, che oltre sotto il profilo tecnico si è cementato e unito grazie a doti umane e di amicizia non comuni. Abbiamo dimostrato sul campo il nostro valore e ora lo sguardo è già rivolto al futuro. Un particolare ringraziamento al paese, all’amministrazione comunale e a tutti i nostri numerosi tifosi che ci sono sempre vicini".

Grande legame con la squadra da parte del dirigente accompagnatore ufficiale Alessandro Manni: "È stata un’annata trionfale, vissuta con gioia e partecipazione da parte di tutti: società, squadra e paese. Passione, impegno e attaccamento ai colori sociali sono la nostra forza, con tanti volontari che dedicano il loro tempo libero a supporto dell’attività sportiva. Cercheremo di coinvolgere sempre più i giovani del territorio e di essere competitivi anche nella serie superiore. Una particolare dedica della vittoria del campionato va a Francesco Ferri, prematuramente scomparso, che è stato nel recente passato il nostro capitano. E sabato 6 maggio faremo una festa in piazza a coronamento della vittoria".

Anche le istituzioni sono sempre state vicine alla società e al cammino della squadra: "Una splendida affermazione – dice il sindaco di San Godenzo, Emanuele Piani - dopo una stagione da protagonisti assoluti, condivisa con tutto il paese. Il gruppo squadra e la dirigenza hanno trasmesso entusiasmo e passione. Complimenti per i vari eventi aggregativi organizzati e per aver tenuto nel migliore dei modi l’impianto sportivo. Il Comune ha fatto la sua parte con investimenti mirati sull’impiantistica ritenendo lo sport un mezzo sociale di grande rilevanza. L’Amministrazione deve sempre essere un punto di riferimento per il territorio e le sue forme di associazionismo".

E’ il ds biancoverde Marco Bargagni, in chiusura, a esprimere il suo pensiero: "Dopo un anno il San Godenzo torna in Prima categoria. Una cavalcata pazzesca della squadra di mister Conti che ha unito e valorizzato tutto il gruppo. Tanti i giocatori di indiscusso valore che sono arrivati quest’anno a San Godenzo fra i quali il fantasista Vallaj, l’esterno Roselli, l’attaccante Zepponi, il difensore Ferri, il portiere Pecchioli, il centrocampista Calabrese, l’esterno difensivo Pieri, il centrocampo Farsi e il difensore Nika Boa, con diversi giocatori provenienti dal Dicomano. Un particolare elogio al nostro mitico massaggiatore, ’Pacio’, a cui tutti vogliono bene. Fra i giocatori svetta il capocannoniere Sidrit Curraj che fino a oggi è a 27 gol, ma l’elogio va anche a chi è stato meno impiegato perché vince sempre il gruppo"