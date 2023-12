San Donato turbosprint. Gara risolta nel recupero

SAN DONATO TAVARNELLE

3

AQUILA MONTEVARCHI

1

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-3): Manzari 6; Sichi 6,5 (88’Forconi s.v.), Nobile 6, Videtta 6, Frosali 6,5; Calamai 6 (84’ Panicucci s.v.), Barazzetta 6,5, Marianelli 6 (70’ Di Blasio 6); Belli 6 (57’Papalini 6), Bellini 6,5 (73’Gjana 6,5 ), Neri 6. All.: Collacchioni 6,5.

AQUILA MONTEVARCHI (3-5-2): Spurio 6; Stefoni 5,5, Artini 6, Messini 6 (70’ Lucatuorto 5,5); Virgillito 6, Pardera 6,5, Conti 6 (21’ Lorenzini 6), Muscas 6, Lischi 6; Boncompagni 6 (62’ Ciofi 6), Priore 6. All.: Calori 6.

Arbitro: Mattia Maresca di Napoli.

Marcatori: 11’ Bellini, 46’ Pardera, 90 + 1’ Neri, 90 +4’ Barazzetta.

Note: espulso Stefoni al 46’.

TAVARNELLE - Va in vantaggio, si addormenta, viene raggiunto sull’1-1, quindi nonostante sia in 11 contro 10 per tutto il secondo tempo subisce gli avversari fino poi a scatenarsi nei 5 minuti di recupero. È il San Donato Tavarnelle visto ieri al Pianigiani. Una squadra senza carattere per 90 minuti che invece si infiamma e segna due reti in quattro minuti. Merito sicuramente di mister Collacchioni che vista la squadra inerme nonostante la superiorità numerica, ha provato a scuotere i suoi con un cambio di modulo negli ultimi 15 minuti ed è passato al 4-2-3-1. Ed evidentemente ha funzionato.

I gialloblù chiantigiani erano andati in vantaggio per primi. All’11’ Bellini con tiro su corta respinta di Spurio dopo la conclusione di Neri. Non ci sono grandi sussulti fino al 45’ quando i rossoblù pareggiano: Pardera recupera palla in area dalla sinistra del dischetto buca la mischia e insacca. Passa un minuto della ripresa e Stefoni già ammonito si becca il secondo giallo e viene espulso. Il San Donato Tavarnelle è in superiorità numerica, ma non ne approfitta. Anzi. Spesso è il Montevarchi a metterlo in difficoltà. Poi si arriva al 90’ e nei 5 di recupero vanno a segno Neri dall’area piccola in diagonale e Barazzetta ben servito da Giana sul secondo palo.

Andrea Settefonti