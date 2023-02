San Donato Tavarnelle Un ritorno al passato

Questa 10ª giornata di ritorno di Lega Pro per il San Donato Tavarnelle è un tuffo nel passato con il ritorno dopo 50 anni allo stadio "Ettore Manuzzi" di Pontedera. Era il campionato di serie D, 1972-73 e la squadra si chiamava Libertas Tavarnelle. Nonostante una buona prestazione venne sconfitta per 1-0 grazie al gol di Sauro Brondi. Stavolta contro il Pontedera, (si gioca alle 14,30) la squadra si chiama San Donato Tavarnelle che per affrontare la formazione granata di Canzi, servirà mente fredda, tante gambe e molto cuore caldo. Ingredienti giusti per dare una svolta agli ultimi pareggi dei gialloblù della ditta Buzzegoli & Ghizzani. Per tornare a vincere il San Donato Tavarnelle dovrà essere tosto e determinato, giocando con serenità al fine di ottenere una buona prestazione per capitalizzare al meglio il risultato. Anche se qualcuno suggerisce prudenza in quanto il Pontedera proviene da due sconfitte di fila, e non vorrà farsi superare con facilità. Andare in campo senza tensione per un’altra tappa positiva utile per rafforzare la quintultima posizione della classifica, facendo tutto il possibile per onorare al meglio la maglia e il proprio pubblico. Per la formazione contro il Pontedera mancheranno Calami e Nunziatini. Le novità riguardano la convocazione dell’attaccante Marzierli e del difensore Pezzola che probabilmente andranno in panchina. Quindi, Cardelli scontato in porta, mentre in difesa con i due centrali Brenna e Siniega saranno schierati Carcani sulla destra Enrico Rossi a sinistra. A centrocampo sono a disposizione Bovolon, Sepe, Borghi, Regoli e Bianchi. In attacco le alternative: Russo-Ubaldi e Noccioli-Galligani. All’andata al "Brilli Peri" i granata si aggiudicarono il match per 2-1 in uno stato di forma notevole, al contrario di questo attuale che nelle ultime nove partite ha fatto registrare quattro sconfitte. Infine, arbitra Ramondino di Palermo.

Giovanni Puleri