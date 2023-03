Salvezza, una missione difficile Duello Firenze Ovest-Porta Romana

La vittoria con il Foiano non c’è stata. Poteva essere un gigantesco passo in avanti, ma il Firenze Ovest non l’ha fatto, ha raccolto solo un punto. Peccato, perché alla squadra del patron Piero Colzi la vittoria doveva servire per rivitalizzare la classifica e dare più fiducia alla squadra per questo sprint salvezza. Un Firenze Ovest sempre quart’ultimo in classifica del girone "B" di Eccellenza, con due punti di vantaggio sul Porta Romana e cinque sul Foiano che in due gare ha messo in cascina punti preziosi avvicinandosi sempre più alla salvezza diretta. La situazione adesso è tanto intrigante quanto complessa in zona play out: non molla nessuno. Tutte le squadre interessate restano attaccate alla salvezza delle quattro gare rimaste per concludere la stagione, il calendario impone all’Ovest due trasferte, con Lastrigiana e Sinalunghese, mentre riserva l’ultimo appuntamento in casa con il Porta Romana. Inoltre, c’è da sottolineare che all’ultima giornata la squadra rossoblù del tecnico Angiolini dovrà stare ferma per il turno di sosta. Intanto, domenica si comincia con la prima sfida, il derby sul campo della Lastrigiana. "Ci proveremo a vincere anche se contro la Lastrigiana sarà dura – puntualizza il patron dell’Ovest, Piero Colzi – Purtroppo contro il Foiano non siamo riusciti a fare gol. Fisicamente la squadra sta bene, ma ha trovato difficoltà a superare le barricate degli avversari più fortunati di noi; non siamo riusciti a graffiarli". Quindi, per la salvezza ai play out sarà un finale da brividi? "Sarà determinante restare concentrati al massimo, cercando di affrontare questa prima sfida con personalità e con quella fame necessaria per poter arrivare a fare gol. Basta pessimismo, andiamo in campo per giocarci questa salvezza, poi alla fine tireremo le somme".

Giovanni Puleri