Rugby. Unione Fi in trasferta. Under 18 col Parma

Nella sesta giornata del campionato di serie A l’Unione Rugby Firenze gioca oggi alle 14,30 a Civitavecchia contro una squadra che occupa il centro della classifica con 3 punti in più rispetto a quella biancorossoviola. La formazione: in prima linea la coppia Trechas-Scotini con Biagioni tallonatore. In seconda, con Nicola Biagini rientra Savia e confermato il reparto delle terze linee con Gatta, Stefanini, Baggiani. Artal e Chiti la coppia di mediani mentre sui trequarti insieme ai fratelli Lo Gaglio alle ali, Pietramala estremo, torna a centro capitan Menon con Marucelli. L’under 18 élite ospiterà al Marco Polo (ore 12,30) il Rugby Parma; sullo stesso campo di San Bartolo a Cintoia si giocheranno anche la gara di serie C dell’URF Florentia contro il Vasari Arezzo (ore 16) e quella dell’under 18 regionale contro il Lions Amaranto (14).

La formazione di serie B del Firenze Rugby 1931 scenderà in campo invece alle 14,30 allo stadio Mario Lodigiani, il Padovani, contro il CUS Siena.

f.m.