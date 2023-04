Resco Reggello ai play off per distacco

In Seconda categoria girone H la notizia del giorno riguarda il Reggello, secondo in classifica, che è già vincitore dei play off. Infatti il regolamento del Comitato Toscana Figc-Lnd stabilisce che, al termine della campionato, se fra la seconda e la terza squadra in graduatoria c’è una forbice di 10 o più punti non si disputeranno i play off. La Resco Reggello accede direttamente alle finali play off regionali contro le vincenti play off degli altri gironi di Seconda categoria.

Dopo i risultati della giornata di ieri il Reggello ha aumentato il distacco sulla terza, il Sagginale, portandolo a 18 punti. Il Reggello ha vinto 2-1 a Pelago con rete di Focardi e raddoppio di D’Orazi, per il Pelago accorcia le distanze Staccioli. Il San Godenzo, già matematicamente promosso, vince 4-0 col San Polo grazie alla doppietta del fantasista Vallaj, rigore di Scopetani e gol di Curraj. Particolare nota di merito al bomber Curraj che raggiunge la quota record di 28 reti in campionato e assoluto capocannoniere della categoria.

Nella lotta salvezza e play out pareggi in casa del Firenzuola per 1-1 con la Ludus e della Vigor Misericordia Pontassieve 3-3 col Sant’Agata. Colpo grosso dell’Albereta 72 che vince 1-0 a Sagginale su calcio di rigore al 36’ di Lottini. Il Santa Brigida disputa una eccellente partita e batte 3-1 il Firenze Sud. Il Londa perde 6-0 sul campo delle Caldine, già salve, e rimane penultimo in classifica. Per le Caldine doppietta di Solarino e gol di Moscardi, Lombardi, Cristiani, Cortale. Infine la Molinense che supera la Rontese 6-1: due gol di Gioele Galeotti e reti di Celli, Emanuele Galeotti, Forte e La Rocca. Domenica prossima ultima giornata di campionato.

F. Que.