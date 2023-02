Regia Congressi, due innesti In sella anche Cristalli e Pinai Sarri e Frontani confermati ds

In piena preparazione la squadra juniores della Regia Congressi Seiecom Valdarno in vista della stagione 2023. Sono poche le novità per la formazione del presidente Cellai, in quanto degli 8 atleti a disposizione dello staff, ben 6 sono stati riconfermati. I due nuovi sono Cristalli e Pinai provenienti dallo Stabbia Ciclismo e dalla Foscop Bessi Calenzano. La Regia Congressi come per la passata stagione, sarà affidata alla guida tecnica dei direttori sportivi Sarri e Frontani.

La squadra: Brogi Andrea, Cesari Simone, Cristalli Andrea, Franchi Samuele, Giannelli Alessio, Lorello Riccardo, Mercatali Valentino, Pinai Alberto.

An.Man.