Rari Nantes da sogno: le ragazze della staffetta battono il record di Federica Pellegrini

Livorno, 17 dicembre 2023 – Quel primato resisteva addirittura dal 2003. E a stabilirlo, tra le altre, era stata una giovanissima Federica Pellegrini. Impresa delle ragazze della Rari Nantes Florentia, che ai campionati regionali assoluti in corso alla piscina Rosi di Livorno hanno battuto un record del nuoto italiano in vasca corta.

La staffetta 4x200 stile libero femminile composta da Matilde Biagiotti, Paola Biagioli, Fiammetta Vitali ed Emma Vittoria Giannelli ha stabilito il primato per società in vasca da 25 metri, con il tempo di 7.56.67 abbassando di oltre sei secondi il precedente primato (8.02.89). Il record precedente, come accennato, era stato realizzato a Milano il 30 novembre 2003 dalla staffetta della 'Dds' in cui militava una giovane Federica Pellegrini che chiuse come quarta frazionista dopo Massara, Vianini e Panara.

Pellegrini compare anche nel quartetto che detiene il primato assoluto italiano (7'43’’18) stabilito nel 2018 ad Hangzou e che comprende anche Panziera, Musso e Quadarella. L'evento odierno di fatto apre i festeggiamenti per i 120 anni della Rari Nantes Florentia, la più antica società natatoria sportiva italiana. A conferma del livello del nuoto toscano, anche la seconda squadra classificata HSport di Campi Bisenzio (Balli, Lenzi, Mascolo, Domina) ha nuotato in 8.01.61, oltre un secondo sotto il vecchio record.