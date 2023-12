Primavera: battuto il Genoa negli ottavi di Coppa Italia. Scuderi gol, baby viola ai quarti

FIORENTINA

1

GENOA

0

FIORENTINA: Tognetti; Vigiani (65’ Gudelevicius), Biagetti, Elia, Scuderi; Padilla (85’ Sadotti), Ievoli, Vitolo (65’ Maggini), Denes (46’ Fortini); Caprini, Guidobaldi (65’ Rubino). All. Galloppa

GENOA: Bertini; Scaravilli, Pittino, Cisse, Tosi (71’ Meconi); Rossi (71’ Kuavita), Palella (87’ Venturino); Omar, Papadopoulos, Romano; Ghirardello (57’ Ekhator). All. Agostini

Arbitro: Marotta di Sapri

Reti: 77’ Scuderi

Torna al successo dopo due mesi di distanza dalla prima (e ultima) volta la Fiorentina Primavera: i baby viola negli ottavi di finale di Coppa Italia hanno superato per 1-0 il Genoa con un gol di Scuderi e grazie a questa vittoria la squadra di Galloppa ha strappato il pass per i quarti, che si giocheranno in gara secca al Viola Park il 10 gennaio col Milan. Un risultato atteso quello di Biagetti e compagni (è stata la prima gioia tra le mura del nuovo centro sportivo) che nonostante l’assenza di Sene e un parziale turnover hanno tremato una sola volta su conclusione di Pittino. A mettere la freccia ci ha pensato Scuderi, che al 77’ dalla sinistra ha tentato una conclusione dai venti metri che grazie a una deviazione si è insaccata alle spalle di Bertini.

Andrea Giannattasio