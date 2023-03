Premio Valdirose, che spettacolo Ed Ermes Caf si prende l’Accursio

di Francesco Querusti

Nel prestigioso Premio Scuderia Valdirose, montepremi 11.000 euro, grande prestazione di Buzz Stecca che chiude il full di successi al Visarno. All’ippodromo fiorentino, dopo il ritiro di Ursus Caf, erano sette i cavalli anziani di categoria B e C a contendersi il successo sui 1600 metri del percorso. Il sei anni Buzz Stecca, in coppia con il driver patavino Marco Volpato, ha siglato il pieno dominio da un capo all’altro della corsa ottenendo il quinto successo consecutivo a Firenze. Il forte figlio di Re Italiano Ur, letteralmente trasformato dalle magie tecniche di Cristina Fiore, si è dimostrato di categoria superiore e di possedere ampi margini di miglioramento nonostante l’età matura.

In partenza con il numero 7 Buzz Stecca ha prodotto una frazione in 13.1, con cui è andato al comando su Corallo Pisano, Anastasia dei Rum e Zarevic Blessed, per poi transitare in 27.8 ai 400 metri. Volpato prendeva in mano la situazione e il leader si presentava al km in 1.15, per poi dar fuoco alle polveri con 600 metri devastanti in 41.8, per isolarsi in 1.13 secco. Alle sue spalle si piazzava Corallo Pisano in 1.13.4, Balio con 1.13.7 e Bat Host 1.13.8. Buzz Stecca, alfiere della Scuderia Boreale, è pronto a correre con chance nei Grandi Premi di Gruppo 3, grazie ad una condizione tecnica ed atletica al diapason. Trottatore incontenibile, il suo team deve credere in lui fino in fondo.

Sempre al Visarno i cavalli di 3 anni si sono sfidati sul miglio del Premio Accursio (montepremi 6.600 euro) con netto terzo successo in carriera di Ermes Caf, perfettamente condotto dall’esperto Antonio Greppi, per il training di Francesco Alessandrini. Il figlio di Ideale Luis scattava in testa in 13.5 su Expo dei Greppi ed Ellade Trebì, 28.2 il primo quarto, discreto rallentamento e superamento del km in 1.15.6, mentre Emily Ssg rompeva irreparabilmente mentre cercava di avanzare. Antonio Greppi allungava Ermes Caf con 400 metri in 28.6 ed in retta d’arrivo si isolava per vincere in 1.14.7 in pieno controllo. Ellade Trebì era seconda con Bellei in 1.16.1 a distanza su Eagle Prav, 1.16.1 ed Expo dei Greppi, 1.16.3. Il vincitore, alfiere dell’Orlando Stable, pagava presso il betting euro 3,40.