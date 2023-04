Premio Herve Day of Glory senza rivali

Un pimpante Day of Glory spicca in volo col tempo di 1.14.2 fra i 4 anni all’ippodromo Cesare Meli di Firenze. Dopo 14 mesi di amaro digiuno il bel 4 anni Day of Glory, in coppia con il suo trainer Edoardo Baldi, è tornato al successo perentorio vincendo sui 2020 metri, dopo percorso esterno, il Premio Herve Fillon (montepremi 7.700 euro). Sei i cavalli dietro l’autostart, il favorito Demon di No con in sella Tony Young scattava in testa in 14.2, davanti a Draghetto Op, mentre Damore Mail agiva di fuori. Primi 600 in 45.9 e Day of Glory avanzava al fianco del battistrada, che transitava a buona media al primo km. Demon di No teneva un’andatura rapida con 400 metri in 29.6, ma Day Of Glory stimolato da Edo Baldi lo attaccava con due fendenti in 1.3 e 14.8.

In dirittura d’arrivo Day of Glory lasciava sul posto Demon di No e sfreccia sul palo in 1.14.2, grazie ad un secondo km d’assalto in seconda ruota. Terzo si piazzava in 1.14.5 Darwih Wise su Denise Dorialmail. Quarta vittoria in carriera per il figlio di Exploit Caf e Misya Mb, portacolori della Scuderia Birkin. Euro 6,87 la sua quota vincente. Si è dunque conclusa la prima parte della stagione agonistica di trotto, che riprenderà dal primo novembre 2023. Ora spazio al galoppo che sarà il protagonista del periodo primaverile all’ippodromo delle Cascine.

Oggi dalle ore 15,30 alle 18,20 si disputerà al Visarno il secondo convegno di 6 corse di galoppo, con 62 cavalli in partenza ed una dotazione di euro 35.755. Le prossime giornate giovedì 20 con il Premio Roberto il Diavolo e martedì 25 aprile con la storica 196° Corsa dell’Arno, la più antica italiana.