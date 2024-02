Podismo, l’allenamento collettivo all’Albereta

Firenze, 8 febbraio 2024 – Si inaugura un ciclo di allenamento collettivo nel suggestivo scenario del Parco dell'Albereta a Firenze. Questa nuova iniziativa, promossa sotto l'egida della Uisp di Firenze, prenderà il via da ora in poi, con la partenza fissata per le 20, all'impianto sportivo Alberta 2000, situato in riva all'Arno.

All'evento inaugurale hanno presenziato importanti figure del panorama sportivo cittadino: l'assessore allo Sport del Comune di Firenze, Cosimo Guccione, il presidente della UISP Firenze, Marco Ceccantini, il presidente della commissione sportiva del Quartiere 3, Tommaso Coppolaro, e il presidente di Albereta 2000, Marco Gamannossi. Questa iniziativa vede la collaborazione di tre rinomate società sportive locali la Società Oltrarno, US Nave e ASD Ellera che hanno messo a disposizione i loro atleti come Pace Maker, per mantenere un ritmo costante durante l'allenamento.

È da sottolineare la partecipazione inedita come atleta dell'assessore Cosimo Guccione, il quale ha espresso l'importanza di questa iniziativa nel promuovere l'attività fisica anche nelle ore serali.

Il prossimo appuntamento è già stato fissato per mercoledì 14 con inizio alle ore 19.30 e partenza alle 20 presso la struttura di Albereta 2000, con ingresso da Piazza Ravenna. Il supporto logistico dei Pace Maker è stato gentilmente offerto dall'ASD Regalami un Sorriso, così come il servizio fotografico.

Questo ciclo di allenamento collettivo si prefigge di promuovere l'attività sportiva e il benessere fisico, offrendo un'opportunità di aggregazione e socializzazione attraverso lo sport, anche durante le ore serali.