Podismo, foto e vincitori del trofeo Liberazione/Le Panche

Firenze, 29 ottobre 2024 – Una grande festa di sport e tradizione ha animato le colline di Serpiolle e Cercina per il 50° Trofeo della Liberazione - 46° Trofeo Le Panche. Ad aprire le celebrazioni, un sabato dedicato alle giovani promesse della corsa, con circa 300 ragazzi al via, grazie all’organizzazione impeccabile del GS Le Panche, che ancora una volta ha saputo regalare una manifestazione dal cuore grande.

Questa cinquantesima edizione ha visto al via quasi 300 partecipanti, un risultato che riempie di soddisfazione gli organizzatori, soprattutto in un periodo non facile per il podismo fiorentino. Il Circolo Scaccini è stato, come da tradizione, il centro nevralgico della gara, ospitando le registrazioni, il ristoro e le premiazioni. Dal 1978, questa classica del podismo toscano si corre su un percorso competitivo di 13,5 km e su uno non competitivo di 7 km.

Qui LA CLASSIFICA

Nonostante qualche lieve modifica nel tempo, la gara ha mantenuto intatta la sua anima, offrendo ai partecipanti lo spettacolo unico delle colline fiorentine. La corsa principale cambiò nome in "Trofeo Liberazione - Le Panche" dopo l’unione con Castelquarto, stabilendo come data la quarta domenica di ottobre, una tradizione che prosegue ancora oggi. Servizio fotografico in esclusiva a cura della ETS Regalami un sorriso, che con il suo impegno continua a sostenere lo sport e la solidarietà.