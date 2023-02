Dopo aver reso noto il regolamento dei play off, per l’ottava stagione consecutiva organizzati in due turni, e dei play out (scontri diretti), il dipartimento interregionale della LND ha pubblicato le date degli incontri.

PLAY OFF - 14 maggio 1ª fase (semifinali); 21 maggio 2ª fase (finali). Nell’ipotesi di una o più gare di spareggio il calendario sarà il seguente:

14 maggio (gara di spareggio); 21 maggio (semifinali); 28 maggio (finali).

PLAY OUT- 14 maggio (gara unica). Nell’ipotesi di una o più gare di spareggio il calendario sarà il seguente: 14 maggio (spareggioi); 21 maggio (gara unica dopo lo spareggio). La finale di Coppa Italia si giocherà il 27 maggio.

Il regolamento della fase post campionato, che si svolgerà dal dal 14 maggio al 10 giugno, prevede che le nove prime classificate verranno suddivise in tre triangolari (A, B e C da una parte, D, E ed F da un’altra, infine G, H ed I). Le squadre si incontreranno con la formula della gara di sola andata. Accedono alla fase successiva le squadre vincenti il rispettivo triangolare insieme alla seconda migliore classificata fra le escluse e saranno considerate teste di serie le due qualificate dallo stesso triangolare. Le semifinali si disputeranno in gare di andata e ritorno. Di seguito il calendario: 14 maggio – eventuali spareggi triangolari – Tutti i gironi: 14 maggio: 1ª gara, 17 maggio: 2ª gara, 21 maggio: 3ª gara: 28 maggio4 giugno: semifinali andataritorno. 10 giugno: finale.