Pistelli senza rivali. Tricolore under 22

Fiorentino, 19 anni, Lapo Pistelli si è laureato a Roccaforte di Mondovì (Cuneo) campione italiano élite under 22 di pugilato nella categoria 75 kg battendo in finale per 5-0 il campano Mattia Testa. Dopo aver iniziato ad incrociare i guantoni appena cinque anni fa il pugile dell’Associazione Calcio Storico di Parte Rossa, che nella pur breve carriera maturata finora ha già vinto due titoli toscani e un bronzo tricolore negli junior e youth, era alla prima partecipazione in un torneo élite nel quale ha dimostrato di aver già acquisito esperienza e una buona tecnica. Partito dagli ottavi di finale, ha superato prima Adriano Londei, atleta del Gruppo sportivo della Polizia, poi l’umbro Mattia Ricci nei quarti mentre in semifinale ha avuto la meglio sul favorito Drilon Thaci della Sempre Avanti Firenze. Archiviato questo suo primo importante successo Lapo ha già ripreso il lavoro in palestra dove, seguito dai tecnici Giovanni Paolini e Paolo Vignoli, si sta preparando per i campionati italiani assoluti in programma a dicembre. Per la società di via Assisi che allena i suoi pugili alla palestra dell’Isolotto è una grande soddisfazione perché è lì che Pistelli è nato e sta crescendo insieme ad altri giovani promettenti, sotto la guida di tutto lo staff tecnico che comprende anche i maestri Lorenzo Macrì, Luca Borsello, Massimiliano Petragallo e Stefano Rufi.

L’Associazione, presieduta da Massimo Arcidiacono, è ormai è una realtà consolidata che si sta occupando da molto tempo del territorio. Molto attiva su vari campi, dal sociale ai più deboli, in questo momento collabora con gli operatori di strada e si occupa dei minori con problematiche cercando di reintrodurli alla vita attiva attraverso lo sport. Un altro progetto importante partito nei giorni scorsi d’intesa con l’Asl Centro riguarda i malati di Parkinson ai quali il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12 i maestri con alcuni trainer americani danno assistenza con allenamenti specifici.

