Pierozzi-Kayode, il futuro è adesso Firenze la culla dei baby campioni

di Andrea Giannattasio

Prove tecniche di futuro. Non è mai troppo presto per programmare la prossima stagione e infatti la Fiorentina, in attesa di capire se quella attuale si concluderà con più o meno gloria, ha già iniziato a fare i conti su come strutturare una rosa che andrà a caccia di obiettivi ancor più prestigiosi. Uno su tutti sarà il reparto oggetto di attenzioni da parte dell’area tecnica, ovvero la difesa, dove al termine del campionato è già certo l’addio di una delle pedine che ha fatto la storia della Viola nell’era Commisso: la società infatti ha già scelto da mesi di non rinnovare il contratto a Lorenzo Venuti che dunque, dal 1° luglio, sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero. Logico dunque che per la fascia destra il club abbia iniziato a fare le sue valutazioni sulla figura da affiancare a Dodo e sono due i profili in pole position. Due "soluzioni interne" che permetteranno da un lato di risparmiare risorse da investire su altre zone di campo e al contempo di valorizzare il lavoro del settore giovanile.

I nomi sono quelli di Niccolò Pierozzi (classe 2001, reduce da nove anni di vivaio a Firenze e protagonista di una grande stagione alla Reggina nel primo anno in B dove ha messo a referto quattro gol, di cui l’ultimo proprio ieri nel pari per 1-1 a Benevento; gol e due assist per dovere di tabellino), e di Michael Kayode, di tre anni più giovane (gioca ancora in Primavera) ma in predicato di esordire presto tra i professionisti.

L’ex Gozzano si è rivelato fin qui una delle migliori pedine dell’Under 19 di Aquilani – da terzino o quinto di centrocampo a destra ha già collezionato cinque reti – al punto da far squillare sul suo conto le prime sirene di mercato, in virtù dell’interesse di club di Premier e Bundesliga (su tutte Werder Brema e Schalke04).

La priorità del giocatore - che in estate ha siglato il rinnovo con la Fiorentina fino al 2025 con opzione per un altro anno - resta quella di affermarsi Firenze, intenzione che anche il suo entourage (la VigoGlobalSport) ha ribadito all’area tecnica. Nel frattempo Kayode, dopo tanti allenamenti e chiamate in prima squadra, attende il momento giusto per misurarsi coi più grandi: "Spero di vincere la Coppa Italia e fare il possibile in campionato con la Primavera" ha raccontato il classe 2004 ai microfoni del sito della Fiorentina nell’ambito della rubrica Viola Youth: "Vorrei anche esordire tra i professionisti e giocare per questa splendida città".