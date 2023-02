Piaggeliadi verso un nuovo record Si alza il sipario sulla 28ª edizione

Si alza il sipario sulla 28ª edizione delle Piaggeliadi. Manifestazione di promozione sportiva di grande valore, ritenuta una miniolimpiade e riservata alle scuole elementari e medie della provincia di Firenze, ma anche di altre zone della Toscana. L’evento è promosso dal Comune in collaborazione con la Polisportiva Firenze Ovest che si occupa della parte organizzativa. "Alla prima edizione parteciparono circa 400 ragazzi appartenenti soprattutto a Scuole del Quartiere 5 - afferma l’ideatore e promotore Marco Borri - e nel corso degli anni il numero è cresciuto fino alle 18.832 unità registrate nella passata edizione rappresentando 182 istituti didattici. Le Piaggeliadi nascono nel 1995 dalla necessità di combattere il degrado giovanile e avvicinare i ragazzi allo sport, inteso nei suoi valori e lontano dall’eccesso dell’agonismo. Ringrazio le Istituzioni che ci sono sempre vicine e il partner Findomestic che è da 25 anni al nostro fianco prolungando l’accordo di altri tre anni".

Durante la presentazione, che si è svolta agli impianti sportivi del Firenze Ovest, parole di elogio da parte dell’assessore allo sport Cosimo Guccione: “Questa edizione si lascia alle spalle i difficili anni della pandemia e offre una bella novità, il ritorno al Mandela Forum per la cerimonia d’inaugurazione di sabato 29 aprile alle ore 14,30" Figura storica della Piaggeliadi è il Governatore della Toscana Eugenio Giani: “E’ un’esperienza unica che rimarrà sempre nel cuore dei ragazzi". Fra le Istituzioni erano presenti il presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli, il consigliere regionale Andrea Vannucci, il presidente commissione sport Fabio Giorgetti, il responsabile della comunicazione Findomestic Claudio Bardazzi e il presidente regionale Ansmes Salvatore Vaccarino.

Le gare avranno una durata di circa due mesi dal 29 aprile. In questa edizione le discipline sportive saranno: Mini Tennis; Calcetto; Tiro al Bersaglio; 60 metri piani allo stadio Ridolfi; Go Back; Nuoto; Scherma; Marathon Family agli Assi Giglio Rosso. Come per le vere Olimpiadi alla fine dei giochi si tiene la Cerimonia di chiusura che si svolgerà giovedì 29 giugno alle ore 15 con le premiazioni al Palagio di Parte Guelfa. Da ricordare il premio Giulia Baccani e le borse di studio Findomestic.

Francesco Querusti