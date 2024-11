Palio Fiorentino, arriva la 22esima edizione

Firenze, 14 novembre 2024 – La storica Piazza Vittorio Veneto di Sesto Fiorentino è pronta a trasformarsi, ancora una volta, nell'epicentro del podismo toscano in occasione della 22a edizione del Palio Fiorentino del 17 novembre. La gara, che si è guadagnata un posto di rilievo tra le competizioni più attese della regione, sarà quest’anno teatro di due eventi prestigiosi: il Campionato Toscano di corsa su strada per la categoria Master e il Campionato Toscano di corsa su strada per gli Allievi e le Allieve.

Sotto l’abile guida del GS Il Fiorino, con il Direttore tecnico Fulvio Cappelli a capo dell’organizzazione, la manifestazione promette di mantenere standard di altissimo livello. Cappelli, noto per la sua dedizione e inflessibilità nel ricercare l'eccellenza, non lascia spazio a compromessi: ogni dettaglio, dall’organizzazione alla gara stessa, è curato con estrema meticolosità, mantenendo viva una tradizione che affonda le radici agli inizi del secolo. L'evento, partito originariamente dal quartiere di Colonnata, si è ormai stabilito nel centro della città, una scelta strategica per valorizzare la competizione e gestire al meglio il flusso di atleti e spettatori. A rendere ancor più significativa questa edizione sarà la cerimonia di premiazione, durante la quale verrà presentata una nuova ambulanza per la Misericordia di Sesto Fiorentino.

L’acquisto è stato reso possibile grazie al contributo dei podisti e alla solidarietà dei cittadini, supportati dall’iniziativa benefica della ETS “Regalami un sorriso”. Anche quest’anno, l’associazione sarà impegnata nel servizio fotografico ufficiale, proseguendo la missione di documentare l’evento e, al contempo, raccogliere fondi per il bene comune. Un'occasione, dunque, che unisce sport e solidarietà, ribadendo il ruolo di Sesto Fiorentino non solo come culla del podismo regionale, ma anche come comunità unita nei valori della condivisione e del supporto reciproco. --