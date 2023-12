Molinense, gemelli Galeotti-gol. Rifredi e Sesto senza problemi

In Seconda categoria girone I grande prestazione dei gemelli Galeotti che fanno volare la Molinense al quinto posto. La squadra di Molino del Piano ha fatto suo per 4-3 lo spettacolare derby con la Ludus 90. Gioele Galeotti 2 gol ed Emanuele 1 gol (nati il 2 febbraio 1991) hanno ottime potenzialità tecniche e sono stati i migliori in campo, l’altro gol è di Tognaccini. Primo tempo 2-1 per la Molinense, che poi si porta sul 4-1; recupera terreno la Ludus fino al 4-3 segnato nel recupero. Una curiosità: la Molinense ha schierato Maurizio Carli (52 anni) che ha giocato tutta la gara come centrale di difesa. La capolista Reconquista è bloccata sul pari casalingo a reti inviolate dal Sant’Agata. Ospiti in 10 all’81 per l’espulsione di Francesco Tagliaferri, ma il risultato non cambia. La Gallianese pareggia 2-2 in casa del Pian di San Bartolo. Gallianese in vantaggio 2-0 con reti al 7’ Simiele e al 42’ Mattoni. Il Pian di San Bartolo recupera con i gol al 49’ di Bonciani e al 57’ di Alessio Nadetti. Il Sagginale subisce una sconfitta casalinga: 3-1 dal Pelago. I gol: al 25’ Fantechi, al 47’ Monti e al 65’ El Oualja, per il Sagginale al 72’ Casini Benvenuti. Il Firenzuola è stato sconfitto 4-1 dal Bagno a Ripoli di mister Bugli. Firenzuola in vantaggio al 17’ con Giorgi su rigore. Poi si scatena il Bagno a Ripoli: 22’ Iagulli e tripletta di Renzi al 45’ su punizione, 77’ e 80’ su azione. Nelle altre gare il Firenze Sud sconfigge 1-0 la Vigor Misericordia con rete di Lucchesini. Fulgor Castelfranco batte Firenze City 3-0. Santa Brigida-Caldine 1-1.

Nel girone F la Virtus Rifredi vince 4-1 a Poggio a Caiano e sale al secondo posto, scavalcando Laurenziana e Daytona che pareggiano 0-0 nello scontro diretto. In testa La Pietà subisce la prima sconfitta stagionale per 2-0 dal Sesto calcio.

Nel girone H l’Audace Legnaia passa 2-0 sul campo di Radda in Chianti e conferma i 5 punti di vantaggio sulla seconda in graduatoria la Dinamo Florentia. I fiorentini hanno ottenuto un bel successo 3-1 contro la Grevigiana. Terzo posto per la Sambuca che supera con un netto 3-1 il Tavarnuzze.

F. Que.