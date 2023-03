Memorial Rivera Demon, che volata

Nel Memorial Mario Rivara di trotto grande prestazione di Demon, con Tony Young, che vince di forza in 1.12.7 su Dana Ek. L’ippodromo fiorentino del Visarno ha voluto dedicare l’intero convegno ad un grande guidatore del recente passato, il piacentino Rivara, e ai suoi prestigiosi campioni trottatori. Sul miglio del Premio Mario Rivara (euro 8.150), erano in pista cavalli di 4 anni vincitori da 6.000 a 32.000 euro. Al via il ritrovato Decimo Meridio scattava in testa in 13.1 su Dana Ek e Drake. Dopo un quarto in 27.8 il leader cedeva il passo a Dana Ek che, con Gocciadoro, superava i 600 metri in 42.7, mentre Demon con Tony Young avanzava per linee esterne. Dana Ek subiva la pressione di Demon, che sferrava due frazioni violente in 14.1 e 14.8 all’ultima curva.

In retta finale Demon, senza forzare e con del margine si sbarazza della battistrada e vince d’autorità in 1.12.7 davanti a Dana Ek. L’utile Dolly Effe con Pezzatini beffava per il terzo posto Decimo Meridio in 1.13.1.

F. Que.